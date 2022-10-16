"الصحة" تحذر من تجاوز الحد اليومي للسكر الموصى به عالميًا: لا تزيد على 10 ملاعق

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، من تجاوُز الحد اليومي من تناول السكر الموصى به عالميًا.
وقالت عبر حسابها في "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية: للسكر أسماء عديدة في المشروبات المحلاة والأغذية المصنعة.
وكتبت بعنوان "ما لا تعرفه عن المشروبات المحلاة"، أنها تعتبر مرتفعة السعرات ومنعدمة أو قليلة القيمة الغذائية.
وقالت "الصحة" إنه يتسبب بمخاطر صحية؛ مثل: السمنة، وتسوّس الأسنان، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.
ولفتت إلى ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، بضرورة ألا يزيد تناول الفرد للسكر على 10 ملاعق صغيرة طوال اليوم.
كما نصحت بالحرص على البدائل الصحية؛ مثل تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة.