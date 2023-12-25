مفيدة حين تأتي من الأطعمة.. 4 مكملات غذائية تحمل في طياتها "مخاطر وتحذيرات"

يقول تشارلز إن هذا الفيتامين يعد عنصرًا غذائيًا مهمًا للحفاظ على صحة الجلد والرؤية، لكن الإفراط في تناول المكملات الخاصة به يصبح مضرًا، مضيفًا: "يمكن أن يتراكم في جسمك ويسبب تلف الكبد".