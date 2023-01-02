أخصائي نفسي: فخ "التجربة" يدمّر الأجيال.. ويجب تأهيل الوالدين لحفظ أبنائهم من "الشبو"

وأضاف: "يجب أن نتعامل مع الشباب والمراهقين بحذر وأن نتنازل عن بعض الالتزامات بيننا في مجال التربية، وذلك لنخفف عليهم نوعًا من الضغوط، ويجب على الوالدين أن يكون لديهم إدراك ووعي بأن مرحلة المراهقة مهمة جدًا ومرحلة فيها سرعة انفعال، وبالتالي يجب أن يكون هناك احتواء جميل من الوالدين من خلال الجانب النفسي والمالي، وذلك من خلال التوجيه غير المباشر وأن يكون هناك فن في عملية التوجيه والتربية".