"لا شاهي أبو غش ولا خل تفاح".. "الخضيري": هذا ما عليك فعله لإزالة وزنك الزائد

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إن التحكم في الوزن وإزالة الوزن الزائد يحتاجان إلى توازن بين ما تأكله وما تحرقه وتستهلكه.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الحمية وتنزيل الوزن ليسا من شاهي أبو غش، ولا خل التفاح، ولا عصير لومي وبصل"، مشيراً إلى أهمية "التكامل بين الأغذية وتنويع الورقيات والخضار والفاكهة والألبان واللحوم والدهون والبروتين".
وأضاف: تحتاج الحمية وتنزيل الوزن إلى إعادة ضبط السعرات الحرارية، بحيث لا تتناول أكثر من حاجتك اليومية، وهي ١٨٠٠ سعرة حرارية للشخص الكسول، و٢٨٠٠ سعرة حرارية للنشط.
وتابع: "إذا تناولت أكثر منها فعليك بالمشي والرياضة، وإلا فإنها ستتحول إلى دهون وشحوم وزيادة وزن وكرش".