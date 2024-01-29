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"لا شاهي أبو غش ولا خل تفاح".. "الخضيري": هذا ما عليك فعله لإزالة وزنك الزائد

قال: أكثر من سعرات الحاجة اليومية دون رياضة يتحول إلى "دهون وشحوم وكرش"