إشارة من الأمعاء تُخبر الدماغ.. سر إبطاء حرق الدهون أثناء الصيام يتكشّف!

وعندما استكشف الفريق كيف يؤثر INS-7 في خلايا الدماغ المنتجة لـFLP-7، وجد أنه لم يكن ينشط مستقبلات الأنسولين (كما تفعل جميع جزيئات الأنسولين المكتشفة سابقاً)، لكنه يمنع مستقبل الأنسولين. وفي المقابل، أدّى هذا الحصار إلى سلسلة من الأحداث الجزيئية الأخرى التي جعلت خلايا الدماغ تتوقف في النهاية عن إنتاج FLP-7.