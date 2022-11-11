استشارية: كبسولات وشراب الكولاجين "وَهْم" ولا تفيد البشرة ولا تُستخدم داخل عيادات الجلدية

كشفت رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي، الدكتورة رؤى الحارثي، أن تحفيز "الكولاجين" الطبيعي من خلال الحقن داخل البشرة ينعكس على إعطاء البشرة نضارة وحيوية.
جاء ذلك خلال الجلسات العلمية لمؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي المقام بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 44 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا، ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من أمريكا وأوروبا ومصر والإمارات، إضافة إلى السعودية؛ لمناقشة أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم.
وأكدت "الحارثي" أن محفزات الكولاجين من خلال الحقن أو الأجهزة الحديثة أثبتت فاعليتها من خلال الدراسات العلمية بمختلف المواد، وتعمل بطرق مختلفة. وفيما يخص كبسولات أو شراب "الكولاجين" أفادت الحارثي بأنه لا يوجد حتى الآن إثباتات علمية تفيد بفاعليتها للبشرة أو النضارة، ولا يتم استخدامها داخل عيادات أطباء الجلدية.