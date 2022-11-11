استشارية: كبسولات وشراب الكولاجين "وَهْم" ولا تفيد البشرة ولا تُستخدم داخل عيادات الجلدية

جاء ذلك خلال الجلسات العلمية لمؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي المقام بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 44 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا، ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من أمريكا وأوروبا ومصر والإمارات، إضافة إلى السعودية؛ لمناقشة أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم.