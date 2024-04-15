صحتك النفسية في الهوايات.. 4 تأثيرات إيجابية يبرزها "الرياض الصحي الأول"

وأبان "صحي الرياض الأول" أن التأثيرات الأربعة التي تتحقق بممارسة الهوايات هي: "الاسترخاء، والابتعاد عن التفكير بالأمور اليومية المقلقة، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وتحفيز الإبداع والخيال لدى الكبار والأطفال".