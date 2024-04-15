صحتك النفسية في الهوايات.. 4 تأثيرات إيجابية يبرزها "الرياض الصحي الأول"

تحت وسم #يوم_الفنون_العالمي عرّف تجمّع الرياض الصحي الأول بالتأثيرات الإيجابية لممارسة الهوايات على الصحة النفسية.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأشخاص الذين يمارسون الهوايات أقل عرضة للإصابة بالمشاكل النفسية؛ مثل التوتر والاكتئاب، مشيرًا إلى 4 تأثيرات إيجابية تحققها الهوايات.
وأبان "صحي الرياض الأول" أن التأثيرات الأربعة التي تتحقق بممارسة الهوايات هي: "الاسترخاء، والابتعاد عن التفكير بالأمور اليومية المقلقة، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وتحفيز الإبداع والخيال لدى الكبار والأطفال".