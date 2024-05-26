استشاري سكري: حليب الأبل يخفض مستوى السكر في الدم

أوضح استشاري مرض السكري "د. سلطان العتيبي"، أن حليب الأبل له العديد من الفوائد المثبتة؛ حيث منها أنه يعمل عند تناوله على خفض نسبة السكر في الدم مثل مادة الأنسولين.
وأوضح في لقاء على قناة الإخبارية، أن حليب الإبل يعتبر غذاء وماء ودواء، وذلك بفعل احتوائه على مكونات أثبتتْها الدراسات، ومنها عمله كالأنسولين؛ حيث يستطيع تجاوز المعدة وحمضيتها بخلاف بعض مواد الأنسولين الأخرى الموجودة في الثدييات التي لا تستطيع عمل ذلك.
وأضاف: أنه يعمل أيضًا على خفض ضغط الدم، إلى جانب الكثير من الفوائد مثل تقوية المناعة وعمله كمضاد حيوي لمحاربة الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، منبهًا لملاحظة عدم الإسراف في تناوله؛ حتى لا تكون النتائج عكسية بالضرر.