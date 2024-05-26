استشاري سكري: حليب الأبل يخفض مستوى السكر في الدم

وأوضح في لقاء على قناة الإخبارية، أن حليب الإبل يعتبر غذاء وماء ودواء، وذلك بفعل احتوائه على مكونات أثبتتْها الدراسات، ومنها عمله كالأنسولين؛ حيث يستطيع تجاوز المعدة وحمضيتها بخلاف بعض مواد الأنسولين الأخرى الموجودة في الثدييات التي لا تستطيع عمل ذلك.