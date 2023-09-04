حياتنا
مخاوف غير مبررة.. "الخضيري": نقص مكونات طبيعية بالجسم يستلزم أدوية
أشار إلى أن ما في الدواء غالبًا نفسُ المكونات التي يجب أن تكون موجودة بالجسم
دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى ضرورة تناول بعض الأدوية حال نقص مقابلها الطبيعي في الجسم؛ مشيرًا إلى أنه لا داعي لمخاوف البعض من تناولها.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن بجسم الإنسان آلاف المكونات الكيميائية والحيوية، إذا نقصت لا بد من تناولها (كدواء)؛ مؤكدًا أن البعض لديه مخاوف غير مبررة من بعض الأدوية.
وبيّن أن هذه الأدوية في الغالب فيها نفس المكونات الطبيعية التي يجب أن تكون موجودة بالجسم طبيعيًّا؛ وتُؤخذ إذا حدث مرض ما أو نقص عابر سبّب قصورها، وليس لها مضاعفات، وقد يكون من الضروري أخذها بسبب النقص.