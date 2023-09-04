مخاوف غير مبررة.. "الخضيري": نقص مكونات طبيعية بالجسم يستلزم أدوية

وبيّن أن هذه الأدوية في الغالب فيها نفس المكونات الطبيعية التي يجب أن تكون موجودة بالجسم طبيعيًّا؛ وتُؤخذ إذا حدث مرض ما أو نقص عابر سبّب قصورها، وليس لها مضاعفات، وقد يكون من الضروري أخذها بسبب النقص.