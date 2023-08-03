إنها العطور الرائعة.. روائح الزيوت الطبيعية أقوى علاج للذاكرة

وحسب موقع "روسيا اليوم": تشير مجلة "Frontiers in Neuroscience"، إلى أن 43 متطوعًا أعمارهم 60-85 عامًا، شاركوا في هذه الدراسة، قسموا عشوائيًّا إلى مجموعتين، استلم أفراد المجموعة الأولى قناني صغيرة محتوية على زيوت طيارة مركزة، والمجموعة الثانية "الضابطة" قناني صغيرة فيها كمية بسيطة من العطر. وكانت هذه القناني تحتوي على زيوت الورد والبرتقال والأوكالبتوس والليمون والنعناع وإكليل الجبل والخزامى.