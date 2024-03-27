باختبار قبضة اليد.. دراسة: القهوة تحمي العضلات من الضمور

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن تقرير نشرته مجلة " Nature Metabolism " أن العلماء جمعوا معلومات كاملة عن الحالة الصحية لـ186 رجلاً أعمارهم 60 سنة وأكثر، شاركوا في هذه الدراسة وكذلك عينات من دمهم، وقاسوا قوة قبضتهم باستخدام جهاز الدينامومتر، الذي يقيس قوة القبضة عند الضغط بيد واحدة، كما طلب الباحثون منهم معلومات عن عاداتهم الغذائية بما فيها شرب القهوة.