لماذا يظهر الشيب في رأسك؟ دراسة حديثة تشير للسبب: فقدان الحرباء!

ووفقًا للنتائج، مع التقدم في العمر، وتساقط الشعر بشكل متكرر، تتعثر أعداد متزايدة من الخلايا الجذعية في الانتقال داخل حجيرات نمو بصيلات الشعر، وهذا ما يؤدي إلى تحول لونها للرمادي، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".