تزيد النمو العقلي والمعرفي.. دراسة جديدة: أطفال الرضاعة الطبيعية يحققون درجات أعلى بالاختبارات

وتتبع التقرير، الذي نُشر الاثنين، في مجلة "أرشيفات الأمراض في الطفولة"، حوالى 5 آلاف طفل بريطاني من طفولتهم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى العام الأخير من المدرسة الثانوية، أي الأطفال الذين وُلدوا في الفترة بين عامي 2000 و2002.