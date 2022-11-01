دراسة: العلاقة الزوجية غير المستقرة تؤثر في صحة القلب

وذكرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة "ييل" الأمريكية، أن الأزواج غير السعداء في علاقاتهم هم أكثر عُرضة بنسبة 50 بالمئة للعودة إلى المستشفى بعد الإصابة بنوبة قلبية، كما كانوا أكثر عُرضة بنسبة 67 بالمئة للإبلاغ عن آلامٍ في الصدر في العام الذي أعقب النوبة، مقارنة بأولئك الذين يعانون ضغوطاً قليلة أو معدومة في زواجهم.