أحد الأسباب الرئيسة للوفيات في العالم.. 5 علامات وأعراض مبكّرة تتطلب العناية بقلبك

وأضافت الطبيبة الروسية، أن اضطراب ضربات القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول يمكن أن يكون ناتجاً من عوامل عديدة، مثل الإجهاد والتعب والكافيين، ومع أن عديداً من حالات عدم انتظام ضربات القلب غير ضارّة إلا أن بعض أشكالها تتطلب عناية طبية خاصّة بسبب تصلب الشرايين. إضافة إلى ذلك، يسهم ارتفاع مستوى الكوليسترول في تكوين لويحات تصلب الشرايين على جدران الشرايين؛ ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية، وللتحكم في مستوى الكوليسترول يجب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.