تحذيرٌ للرجال والنساء.. "الخضيري": علاقة خطيرة بين "محيط الخصر" و4 أمراض!

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن علاقة خطيرة بين مقياس محيط الخصر وخطر الإصابة بالسكري والضغط والقلب والكبد.
وأوضح "الخضيري"؛ أن زيادة "محيط الخصر" من المؤشرات المهمة؛ فإذا زاد على "94 سم للرجال أو 80 سم للسيدات" يزيد خطر الإصابة بمتلازمة الأيض "السكري والضغط وأمراض القلب ودهون الكبد".
وأشار، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى دراسة Meta-analysis التي توضح أن قياس نسبة محيط الخصر إلى الطول هو الأفضل لتوقع الإصابة بالسكري، منوّهاً إلى أن "للتقريب يجب ألا يزيد محيط الخصر على نصف طول الإنسان".