تحذيرٌ للرجال والنساء.. "الخضيري": علاقة خطيرة بين "محيط الخصر" و4 أمراض!

وأشار، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى دراسة Meta-analysis التي توضح أن قياس نسبة محيط الخصر إلى الطول هو الأفضل لتوقع الإصابة بالسكري، منوّهاً إلى أن "للتقريب يجب ألا يزيد محيط الخصر على نصف طول الإنسان".