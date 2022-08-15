أخصائية علم نفس: لهذه الأسباب يسقط الأطفال فريسة للاكتئاب

وقالت "بابوشكينا": يمكن أن يحدث الاكتئاب لدى الطفل كالبالغين. على سبيل المثال، فقدان أحد الأحباء، الانفصال الطويل عن أحد الأقارب، طلاق الوالدين، النزاعات في البيئة الاجتماعية وغيرها من الأحداث.