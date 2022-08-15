أخصائية علم نفس: لهذه الأسباب يسقط الأطفال فريسة للاكتئاب

أماطت أخصائية علم النفس السريري، الدكتورة ماريا بابوشكينا، اللثام عن الأسباب التي تضع الطفل فريسة للاكتئاب، مستعرضة كيفية التعرف عليها.
وقالت "بابوشكينا": يمكن أن يحدث الاكتئاب لدى الطفل كالبالغين. على سبيل المثال، فقدان أحد الأحباء، الانفصال الطويل عن أحد الأقارب، طلاق الوالدين، النزاعات في البيئة الاجتماعية وغيرها من الأحداث.
وأضافت: يمكن ألا تظهر الكآبة لدى الطفل على شكل لا مبالاة أو الضعف، بل على شكل قلق شديد واضطرابات نفسية ومخاوف مختلفة وعدم التكيف مع المجموعة، أو الفشل الدراسي والصراعات.
وأردفت "بابوشكينا": يمكن أن يشير إلى اكتئاب الطفل- الغثيان، ألم في البطن، الصداع، الأرق، الاستيقاظ في الليل وكوابيس وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض الشهية.
وتابعت: "إذا لم تكشف التحاليل والفحوص عن سبب هذه الأعراض؛ فإنها تشير إلى أن الطفل يعاني من الاكتئاب".