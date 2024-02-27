3 إرشادات للوقاية من خطر الإصابة بالجلطات الدموية خلال الرحلات الجوية الطويلة

نصح تجمُّع القصيم الصحي مسافري الرحلات الجوية الطويلة، بضرورة اتباع عددٍ من الإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بالجلطات الدموية.
وأوضح التجمُّع أن السفر بالطائرة في الرحلات الطويلة يزيد من خطر الإصابة بالخثرات "الجلطات" الوريدية، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال شرب كميات كافية من المياه.
وتابع في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، أن تفادي وضع الساق على الساق لمدة طويلة، وممارسة تمارين الأرجل من الإرشادات الضرورية لتفادي هذه الحالة.
وكانت وزارة الصحة قد نصحت باتباع عددٍ من الإجراءات خلال السفر بالطائرة لمدة طويلة، منها: القيام ببعض تمارين القدمين والساقين لتحريك الدورة الدموية، ومنع الآلام والتخفيف من احتباس السوائل، ورفع القدمين، ومد الساق مع تحريك القدم بشكلٍ دائري، والمشي في الممر.