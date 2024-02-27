3 إرشادات للوقاية من خطر الإصابة بالجلطات الدموية خلال الرحلات الجوية الطويلة

وكانت وزارة الصحة قد نصحت باتباع عددٍ من الإجراءات خلال السفر بالطائرة لمدة طويلة، منها: القيام ببعض تمارين القدمين والساقين لتحريك الدورة الدموية، ومنع الآلام والتخفيف من احتباس السوائل، ورفع القدمين، ومد الساق مع تحريك القدم بشكلٍ دائري، والمشي في الممر.