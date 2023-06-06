"الغذاء والدواء": 9 إرشادات مهمة لتخزين المبيدات بطريقة سليمة

وأوضحت الهيئة في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، أن أبرز الخطوات التي يجب اتباعها، خلال التخزين؛ تتمثل في التأكد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام، والحذر من تخزينه في مكان مخصص للجلوس أو النوم، مع مراعاة التخزين بعيدًا عن اللهب المكشوف، وضوء الشمس المباشر، وفي مكان جيد التهوية.