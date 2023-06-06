"الغذاء والدواء": 9 إرشادات مهمة لتخزين المبيدات بطريقة سليمة

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الطريقة الصحيحة والمفضلة التي يجب اتباعها عند تخزين المبيد تجنبًا للإصابة بأية أمراض.
وأوضحت الهيئة في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، أن أبرز الخطوات التي يجب اتباعها، خلال التخزين؛ تتمثل في التأكد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام، والحذر من تخزينه في مكان مخصص للجلوس أو النوم، مع مراعاة التخزين بعيدًا عن اللهب المكشوف، وضوء الشمس المباشر، وفي مكان جيد التهوية.
وأضافت أن من أبرز شروط التخزين السليم، أن يُخَزّن في مكان آمن لا يصل إليه الأطفال والحيوانات الأليفة، وبعيدًا عن كل أنواع الأغذية بما في ذلك طعام الحيوانات، ويُحفَظ في عبوته الأصلية، ولا تعاد تعبئته في عبوة أخرى، وعند استخدام المبيد يجب مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية.