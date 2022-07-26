فاكهة في متناولك تقيك حزمة سرطانات.. هنا دراسة تأتيك من بريطانيا

خلُصت دراسة جديدة إلى أن تناول قرن واحد من الموز يوميًّا، يمكن أن يساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان؛ لكن الأمر بحاجة لأن يكون قرن الموز أخضر اللون؛ بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.