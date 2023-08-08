"النهم القاتل".. دراسة تكشف عن ضرر منطقة بالدماغ يمنعك عن الشعور بالشبع

مؤلفة الدراسة ستيفاني براون قالت وفق "سكاي نيوز عربية": "إن تناول نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى التهاب مركز التحكم في الشهية، بمرور الوقت، سيغير هذا من قدرتنا على معرفة متى نأكل ما يكفي، يمكن أن يغير أيضًا كيفية معالجة الجسم لسكر الدم، مما يؤدي بنا إلى زيادة الوزن".