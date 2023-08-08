"النهم القاتل".. دراسة تكشف عن ضرر منطقة بالدماغ يمنعك عن الشعور بالشبع

كشف علماء عن أن الدهون يمكن أن تؤدي لانتفاخ جزء حيوي من الدماغ، بالتالي تصبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام خارج نطاق السيطرة.
وتوصلت دراسة حديثة لعلماء بجامعة كامبريدج إلى أن فحوصات الرأس تكشف عن أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن تكون لديهم منطقة تحت المهاد أكبر، وهي حلقة الوصل بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الإفرازي من خلال الغدة النخامية.
مؤلفة الدراسة ستيفاني براون قالت وفق "سكاي نيوز عربية": "إن تناول نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى التهاب مركز التحكم في الشهية، بمرور الوقت، سيغير هذا من قدرتنا على معرفة متى نأكل ما يكفي، يمكن أن يغير أيضًا كيفية معالجة الجسم لسكر الدم، مما يؤدي بنا إلى زيادة الوزن".
وأضافت: "نحن نعلم أن منطقة ما تحت المهاد مهمة لتحديد مقدار ما نتناوله، ولكن لدينا في الواقع معلومات قليلة جدًا عنها؛ لأنها صغيرة ويصعب رؤيتها في عمليات المسح".
وقارنت الدراسة حجم منطقة ما تحت المهاد لدى أشخاص من مختلف الأوزان، ووجدت أنها "تزداد بشكل ملحوظ" في المشاركين الذين يعانون من السمنة.