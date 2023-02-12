نتائجها عكس التيار.. دراسة تكشف عن "فائدة غير متوقعة للوجبات السريعة"!

ويعيش أحد هذه الطفيليات، ويسمّى "الدودة السوطية"، في الأمعاء البشرية وتسبّب عدوى تسمّى "داء المشعرات"، وتتسبّب هذه العدوى في إتلاف الأمعاء الغليظة، ويمكن أن تؤدي إلى آلام في البطن وغثيان وقيء وصداع، حتى براز دموي.