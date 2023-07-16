تحذير: نسيان تنظيف الأسنان قد يكون وراء هذا "القاتل الصامت"

أمراض اللثة تؤثر على منطقة الذاكرة بالمخ

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وجدت دراسة أن فقدان أحد الأسنان لدى المصابين بأمراض اللثة، كان له تأثير على "الحصين"، وهي المنطقة المتعلقة بالذاكرة، وتقع في الجزء الصدغي الوسطي على جانبي المخ البشري.