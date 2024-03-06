تأثير شبه إدماني.. "استشاري": امتناع الصائم عن شرب القهوة يؤدي لأعراض انسحابية كالصداع

أرجع استشاري علاج المخ والأعصاب الدكتور هاني العبدلي؛ شكاوى البعض من الصداع في الأيام الأولى لصيام شهر رمضان، إلى عدم تناول القهوة والشاي "الكافيين" للمعتادين عليهما، والجفاف وانخفاض مستوى السكر في الدم.
وأضاف العبدلي؛ إنه في حال كان الصداع قوياً ولا يتحسّن بعد الإفطار يجب مراجعة الطبيب فوراً.
وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الكافيين مادة محفزة للجهاز العصبي، وموجودة في القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشيكولاتة، ويعتقد أن لها تأثيراً يشابه التأثير الإدماني وامتناع الصائم عن شرب القهوة يؤدي إلى أعراض انسحابية كالصداع.