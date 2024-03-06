تأثير شبه إدماني.. "استشاري": امتناع الصائم عن شرب القهوة يؤدي لأعراض انسحابية كالصداع

وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الكافيين مادة محفزة للجهاز العصبي، وموجودة في القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشيكولاتة، ويعتقد أن لها تأثيراً يشابه التأثير الإدماني وامتناع الصائم عن شرب القهوة يؤدي إلى أعراض انسحابية كالصداع.