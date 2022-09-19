يُعرَض على معالج نفسي فورًا.. متخصصة: هذه أبرز العلامات المبكرة للاكتئاب

علامات توجِب عرضه على معالج نفسي

حسب موقع "روسيا اليوم"، تشير "أخميروفا" إلى أن للاكتئاب في البداية علامات معينة: فقدان الشهية، واللامبالاة، أو زيادة القلق، وكذلك غياب المشاعر الإيجابية من تلك الأشياء التي كانت تمنح الشخص الراحة والمتعة.