خطوات إسعاف المصاب بنوبة الصرع.. فيديو توعوي لـ"الصحة"

وقالت الوزارة: إن طريقة التصرف السليمة تنقذ الموقف، مشيرةً إلى أن الخطوة الأولى للتعامل السليم مع مريض الصرع هي تجنّب تحريك المصاب إلا للضرورة، وإبعاد الأشياء الحادة القريبة منه، ووضع قطعة ناعمة تحت رأس المصاب، وتحريك المصاب على أحد الجانبين؛ لتسهيل عملية التنفس، وتجنّب وضع أي شيء في فم المصاب كي لا يحدث اختناق.