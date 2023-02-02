خطوات إسعاف المصاب بنوبة الصرع.. فيديو توعوي لـ"الصحة"

قدّمت وزارة الصحة فيديو توعويًا لطريقة التعامل الصحيحة مع حالات الصرع.
وقالت الوزارة: إن طريقة التصرف السليمة تنقذ الموقف، مشيرةً إلى أن الخطوة الأولى للتعامل السليم مع مريض الصرع هي تجنّب تحريك المصاب إلا للضرورة، وإبعاد الأشياء الحادة القريبة منه، ووضع قطعة ناعمة تحت رأس المصاب، وتحريك المصاب على أحد الجانبين؛ لتسهيل عملية التنفس، وتجنّب وضع أي شيء في فم المصاب كي لا يحدث اختناق.
وأضافت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للصرع أنه يجب الاتصال بالإسعاف في حال استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق أو تكررها مباشرة، أو عدم عودة التنفس إلى الوضع الطبيعي، أو تعرض جسم المريض للأذى خلال النوبة.
ولفتت الوزارة إلى أنه على المصاب بالصرع الالتزام بتناول الأدوية والمتابعة الدورية مع الطبيب.