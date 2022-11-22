فخ "السكر قليل".. قلبك ودماغك في خطر مع "مُحليات الأطعمة الصناعية"!

تزايد مقلق

تقول أخصائية التغذية فرلان الجميّل: إن الأطعمة التي نتناولها في الوقت الراهن تحتوي بالفعل على كمية عالية من السكر، وهذا الأمر يجعل الجسم في حاجة إلى المزيد، ولو أجرينا مقارنة مع السابق، لوجدنا أن ما نستهلكه اليوم من المادة الحلوة أكبر بكثير مما كنا نستهلكه مثلا قبل عشر سنوات أو نحو ذلك.