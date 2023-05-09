تجارب ناجحة.. علاج فوري لـ"النزيف الغزير بعد الولادة" بدعم "الصحة العالمية"

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توصل باحثين من المنظمة وجامعة برمنجهام إلى تدخلات طبية تسمى "E-MOTIVE"، يمكنها أن تخفض بنسبة 60% من النزيف الغزير بعد الولادة، والحد من الوفيات الناجمة عنه.
وأوضحت المنظمة أن نزيف ما بعد الولادة هو فقدان الأم لأكثر من 500 ملليلتر من الدم في غضون 24 ساعة بعد الوضع، وهو السبب الرئيس لوفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم، ويصيب أكثر من 14 مليون امرأة كل عام، وينتج عنه 70 ألف حالة وفاة معظمها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أي ما يعادل حالة وفاة كل 6 دقائق، وأدّى هذا العلاج لانخفاض كبير في عمليات نقل الدم لعلاج النزيف، وهو أمر بالغ الأهمية في البلدان منخفضة الدخل؛ حيث يكون الدم نادرًا ومكلفًا.
وأضافت أن عبوة "E- MOTIVE" تتضمن اختباراً للكشف المبكر والدقيق عن نزيف ما بعد الولادة، وحزمة علاج فوري عند الحاجة، ومحلول وريدي، وقد أجريت تجارب ناجحة على 200 ألف امرأة في 80 مستشفى في أربعة بلدان هي: "كينيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وجنوب إفريقيا".