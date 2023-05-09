تجارب ناجحة.. علاج فوري لـ"النزيف الغزير بعد الولادة" بدعم "الصحة العالمية"

وأوضحت المنظمة أن نزيف ما بعد الولادة هو فقدان الأم لأكثر من 500 ملليلتر من الدم في غضون 24 ساعة بعد الوضع، وهو السبب الرئيس لوفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم، ويصيب أكثر من 14 مليون امرأة كل عام، وينتج عنه 70 ألف حالة وفاة معظمها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أي ما يعادل حالة وفاة كل 6 دقائق، وأدّى هذا العلاج لانخفاض كبير في عمليات نقل الدم لعلاج النزيف، وهو أمر بالغ الأهمية في البلدان منخفضة الدخل؛ حيث يكون الدم نادرًا ومكلفًا.