يكتشفه الرجال صدفة.. مرض يقود إلى سيل من المخاطر و"العدوى الخفية"!

ووفقًا لها: هناك أيضًا ما يسمّى بالأمراض الخفية المنقولة جنسيًّا، يطلق عليها "خفية"؛ لأنها قد لا تظهر لفترة طويلة ولا تسبّب القلق، ولكن عدم علاجها في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدّي إلى مضاعفات خطيرة. وهذه الأمراض تصيب الرجال غالبًا دون أن تظهر أعراضها. وتشمل العدوى الخفية الأكثر انتشارًا الآتي: الكلاميديا، داء اليوريا، داء المفطورات، فيروس الورم الحليمي البشري، الهربس أو الفيروس المضخم للخلايا، السيلان.