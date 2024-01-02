بعد تسببّه في مقتل ممثل.. "مهدئ الخيول" يُثير التساؤلات ويفتح باباً لعلاج السرطان!

وأشار الفريق إلى أنهم استخدموا تركيزات "عالية نسبياً" من الكيتامين في الدراسة، وقالوا إن النتائج لا تعني بالضرورة أن الدواء سيعمل بنفس الطريقة على المرضى، وعلى الرغم من أن هذا البحث يقدم نتائج أولية واعدة، إلا أن المجتمع العلمي يحث على الحذر، حيث إن التأثيرات التي تمّت ملاحظتها في المختبر لا تعادل تلقائياً تأثيرات مماثلة لدى المرضى من البشر.