فيتامين لا غنى عنه لمن تجاوزوا الخمسين.. احرص عليه كل صباح

وكشف أن ما يجعل هذا الفيتامين مفيدًا في مكافحة الشيخوخة هو إنتاجه الكولاجين والإيلاستين في أجسامنا، وقال: "هاتان المادتان هما نوعان من البروتينات التي تعزز مرونة الجلد وثباته".