"انقلاب الكاحل".. أسباب شائعة و3 ترجيحات وحل باستشارة تحمل طريقين

وإذا كنت تعاني من التواء متكرر في الكاحل، فاستشر أخصائي العلاج الطبيعي، سيكون قادرًا على تعليمك كيفية تقليل المخاطر، ويتمثل ذلك في طريقتين رئيسيتين: "حماية المفصل بدعامة الكاحل، وهي وسيلة منخفضة التكلفة وفعالة نسبيًّا، واستخدام تمارين التوازن، لمدة ثلاث إلى خمس دقائق يوميًّا؛ حيث يمكن أن تساعد هذه التمارين في تقوية العضلات والأربطة في كاحلك".