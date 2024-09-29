"عش بصحة": تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحافظ على صحة قلبك.. اتبعها

قالت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" إن صحة القلب تبدأ من نمط الحياة، مشيرة إلى أن 80% من الوفيات المبكرة الناتجة من أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها عند إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة.
وتفصيلاً، أوضح حساب "عش بصحة" على منصة "إكس" أن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب، منها: التوقف عن التدخين، النوم الكافي من 7 – 9 ساعات يوميًّا، استهداف الوزن الصحي، تقليل الملح والدهون المشبعة في الغذاء.
ونصحت المنصة أيضًا بتناوُل المزيد من الفاكهة والخضراوات، والتحكم في التوتر والضغط النفسي، والتحكم في السكري والضغط والكوليسترول.