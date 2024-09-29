"عش بصحة": تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحافظ على صحة قلبك.. اتبعها

وتفصيلاً، أوضح حساب "عش بصحة" على منصة "إكس" أن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب، منها: التوقف عن التدخين، النوم الكافي من 7 – 9 ساعات يوميًّا، استهداف الوزن الصحي، تقليل الملح والدهون المشبعة في الغذاء.