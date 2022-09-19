"الصحي السعودي": 6 فوائد صحية للنشاط البدني لكبار السن.. تعرف عليها

كما تضمنت الفوائد، رفع مستوى الطاقة لدى المسن الذي يمارس نشاطًا بدنيًا بانتظام، أيضاً يساعده على تحفيز وتقوية الذاكرة ويحسن من مستوى قدراته العقلية، وأخيراً مساهمته في الحد - بإذن الله - من التعرض لبعض الأمراض مثل: القلب والجلطات وبعض أنواع السرطان.