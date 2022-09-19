"الصحي السعودي": 6 فوائد صحية للنشاط البدني لكبار السن.. تعرف عليها

أوصى المجلس الصحي السعودي كبار السن بالحرص على ممارسة نشاطات بدنية لما لها من انعكاسات صحية على الجسم والحالة النفسية والوقاية من بعض الأمراض.
وعدد "المجلس" (6) فوائد لمزاولة النشاط البدني المنتظم لكبار السن،هي: تقوية العظام والعضلات للشخص، ومساعدة المسن على التوازن، ثم بعث روح السعادة والراحة عليه والحد من مشكلات الاكتئاب التي قد يتعرضون لها.
كما تضمنت الفوائد، رفع مستوى الطاقة لدى المسن الذي يمارس نشاطًا بدنيًا بانتظام، أيضاً يساعده على تحفيز وتقوية الذاكرة ويحسن من مستوى قدراته العقلية، وأخيراً مساهمته في الحد - بإذن الله - من التعرض لبعض الأمراض مثل: القلب والجلطات وبعض أنواع السرطان.