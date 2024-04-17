تزداد بنسبة "11%".. "عشْ بصحة" توصي بتجنب تفاقم نوبات الربو خلال الأمطار

دعت منصة "عشْ بصحة" إلى تجنب تفاقم نوبات الربو خلال هطول الأمطار؛ وذلك من خلال اتباع عدد من النصائح.
وأوضحت المنصّة أن التعرض لهطول الأمطار الشديد يزيد من خطر دخول المستشفى بسبب الربو بنسبة "11%"؛ ممّا يستلزم أن تحافظ على سلامتك من نوبات الربو خلال هطول الأمطار.
ونصحت "عش بصحة" باستخدام البخاخ الوقائي وفقًا للخطة العلاجية الموصوفة من طبيبك، مع أهمية التأكد من توفر بخاخ الربو وحمله دائمًا.
وأشارت إلى أهمية البقاء في المنزل وعدم الخروج، وفي حال الضرورة ارتداء الكمامة، إضافة إلى متابعة توقعات الطقس باستمرار.
وشدّدت المنصة على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو صعوبة التنفس أو الكلام، أو حدوث ازرقاق في الأطراف.
وذكرت "عشْ بصحة" أن الأمطار تعدّ من مهيجات نوبات الربو؛ مما يستلزم الحرص على استخدام البخاخ الإسعافي بالطريقة الصحيحة.