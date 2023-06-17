"السر في الساعات الأولى من اليوم".. امنع خطر "السكري 2" بهذه الطريقة

وطوال الدراسة، بقي وزن جميع المشاركين كما هو، ونتيجة لذلك، قال الباحثون إن دراستهم هي الأولى التي تظهر أن هذا النوع من الصيام المتقطع بالتحديد، بغض النظر عن فقدان الوزن، يمكن أن يكون له تأثير مفيد.