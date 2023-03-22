نصائح رمضانية.. "سعود الطبية" توصي مرضى السكري بالمتابعة والقياس يوميًّا

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح لمرضى السكري قبل دخول شهر رمضان؛ حتى يتمكنوا من الصيام دون وقوع أي مشاكل تضر بصحتهم سواء بسبب ارتفاع مستوى السكري أو انخفاضه.
وقالت المدينة: من أهم ما ينصح به المريض هو المتابعة مع الطبيب حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام، ويصف أنواعًا من الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة، وأغذية أخرى يمكن الاعتماد عليها، إضافة إلى قياس نسبة السكر بشكل يومي في رمضان، والتوجه إلى الطبيب بشكل مباشر حال ملاحظة أعراض ارتفاع السكر في الدم وهي الشعور بالدوخة أو الصداع الشديد وغيرها من الأعراض.
وأكدت أهمية البدء في تناول وجبة الإفطار عند الأذان بشكل مباشر، وتقسيمها إلى وجبات صغيرة؛ حيث يمكن البدء بتناول كوب من الماء مضافًا إليه حبات من التمر، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والتي تحتوي على كميات دهون عالية.
وأضافت المدينة: يجب بعد الإفطار الحرص على تناول نسبة عالية من الماء لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام، وتقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى جانب المشروبات الغازية، واستبدالها بالعصائر الطازجة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
وركزت على أهمية استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، ومنها الخبز الأسمر وخبز الشوفان، وتأخير وجبة السحور الذي يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والاعتماد على تناول الحبوب الكاملة والفواكه، وإضافة زيت الزيتون مع الابتعاد عن الدهون الضارة.
وشددت مدينة الملك سعود الطبية على أن هناك مجموعة من المرضى لا يُنصحون بالصيام حتى لا يكون هناك خطر على صحتهم وهم: مرضى السكري من النوع الأول، مرضى السكري الحوامل، مرضى السكري الذين لديهم انخفاضات متكررة أو الذين لا يشعرون بأعراض الانخفاض، مرضى السكري المصاحب للفشل الكلوي أو تشمع الكبد؛ حيث يكونون معرضين لانخفاض السكر في الدم، وأخيرًا إذا كان معدل السكر أقل من 100 وأكثر من 300 ومتبقٍّ على الإفطار أكثر من ساعتين؛ فيجب إيقاف الصيام والإفطار؛ وذلك بسبب الأخطار المترتبة على إكمال الصيام.
يشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.