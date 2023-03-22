نصائح رمضانية.. "سعود الطبية" توصي مرضى السكري بالمتابعة والقياس يوميًّا

وشددت مدينة الملك سعود الطبية على أن هناك مجموعة من المرضى لا يُنصحون بالصيام حتى لا يكون هناك خطر على صحتهم وهم: مرضى السكري من النوع الأول، مرضى السكري الحوامل، مرضى السكري الذين لديهم انخفاضات متكررة أو الذين لا يشعرون بأعراض الانخفاض، مرضى السكري المصاحب للفشل الكلوي أو تشمع الكبد؛ حيث يكونون معرضين لانخفاض السكر في الدم، وأخيرًا إذا كان معدل السكر أقل من 100 وأكثر من 300 ومتبقٍّ على الإفطار أكثر من ساعتين؛ فيجب إيقاف الصيام والإفطار؛ وذلك بسبب الأخطار المترتبة على إكمال الصيام.