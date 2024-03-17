"الطهي برقائق الألومنيوم" و"تسخين البلاستيك في الميكرويف".. تحذير رسمي من "المواصفات"

حذر متحدث "هيئة المواصفات" م. وائل الذياب المستهلكين من تسخين البلاستيك في الميكروويف إلا في حال وجود علامة تتيح التسخين، كما حذر من استخدام "رقائق الألومنيوم" في طهي الطعام أو التسخين نهائياً، مؤكداً أن المواصفات القياسية السعودية تنص على أن الأواني المصنعة من القصدير مخصصة لحفظ الطعام فقط.