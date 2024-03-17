"الطهي برقائق الألومنيوم" و"تسخين البلاستيك في الميكرويف".. تحذير رسمي من "المواصفات"

حذر متحدث "هيئة المواصفات" م. وائل الذياب المستهلكين من تسخين البلاستيك في الميكروويف إلا في حال وجود علامة تتيح التسخين، كما حذر من استخدام "رقائق الألومنيوم" في طهي الطعام أو التسخين نهائياً، مؤكداً أن المواصفات القياسية السعودية تنص على أن الأواني المصنعة من القصدير مخصصة لحفظ الطعام فقط.
وتفصيلاً، أشار المتحدث إلى أن اختبارات الهيئة أثبتت أن إمكانية انتقال الألومنيوم إلى الطعام واردة بنسبة كبيرة، وأثبتت أن استخدام القصدير في الطهي يؤدي إلى انتقال للمواد الكيميائية.
ومن ناحية أخرى، حذر الذياب من تجاوز الطباعة على الأكواب الورقية منطقة الشرب حفاظاً على الجسم من تسرب الألوان، ويجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 12 مم في الأكواب المخصصة للشرب بدون طباعة.
وأكد أن الأواني والأكواب تدخلها الهيئة في اختبارات هجرة العناصر الكيميائية من خلال وضع كمية من الماء داخل الأكواب لمدة 24 ساعة واختباره للتأكد من عدم انتقال المواد الكيميائية.
وقال الذياب في لقاء تلفزيوني: معظم الأواني البلاستيكية غير قابلة للغسل في غسالة الصحون.