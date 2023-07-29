4 دقائق ولا تتأفف.. العب مع الأطفال وقلّل من خطر إصابتك بالسرطان!

ووجدوا أن ما لا يقل عن 3.5 دقيقة يوميًّا من Vilpa كان مرتبطًا بانخفاض يصل إلى 18٪ في الإصابة بالسرطان، مقارنة مع عدم وجود Vilpa، في حين أن 4.5 دقيقة من Vilpa يوميًّا ارتبطت بانخفاض يصل إلى 32٪ في خطر الإصابة بالسرطان.