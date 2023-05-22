عن الخلايا الدهنية البيضاء والبنية.. دراسة جديدة تربط سموم الأمعاء بالسمنة ومرض السكري

والسموم الداخلية هي مواد سامة موجودة داخل جدران الخلايا البكتيرية وتتسرب عند تمزقها أو تفككها؛ ففي الأمعاء الصحية تعتبر السموم الداخلية جزءًا من دورة حياة الميكروبات التي تلعب دورًا رئيسيًّا في صحة الإنسان بشكل عام.. ولكن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، يكون حاجز القناة الهضمية أكثر هشاشة؛ مما يسمح للسموم الداخلية بالدخول إلى الدم؛ وبالتالي أجزاء أخرى من الجسم.