طاقة ونمو.. 7 أركان لـ"النظام الغذائي الأساسي لطفلك" توضحها "الصحة"

أكدت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية- أن النظام الغذائي الصحي المتنوع يساعد في نمو الطفل؛ مبينة ما ينبغي أن يكون عليه النظام الغذائي الأساسي للأطفال.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، أن التغذية الأساسية للطفل تقوم على 7 أركان؛ أولها الكربوهيدرات التي تساعد الطفل على الحصول على الطاقة وكذلك الهضم الصحي، وثانيها البروتين وهو مهم لبناء الأنسجة نمو العضلات، ونمو العظام، وإنتاج الهرمونات وتحسين وظائف المناعة".
وأضافت: الحديد يُعَد ثالث أركان التغذية وهو مهم لإنتاج كريات الدم الحمراء، وأيضًا يوفر طاقة للجسم، كما أن الدهون الصحية تعتبر مهمة لبناء الدماغ والجهاز العضلي والبشرة الصحية والشعر، وهي الركن الرابع.
وأردفت: "يساعد فيتامين (د) على هضم الكالسيوم وهو مفيد لنمو العظام بشكل صحي وتحسين وظائف جمال المناعة"، و"يعتبر الكالسيوم عنصرًا مهمًّا لتقوية عظام وأسنان الطفل للنمو ولتصبح قوية".
وعن الركن السابع للتغذية السليمة للأطفال، قالت: تدعم الخضراوات والفواكه صحة القلب وعملية الهضم، وتقوّي جهاز المناعة، وتقلل مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.