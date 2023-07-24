طاقة ونمو.. 7 أركان لـ"النظام الغذائي الأساسي لطفلك" توضحها "الصحة"

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، أن التغذية الأساسية للطفل تقوم على 7 أركان؛ أولها الكربوهيدرات التي تساعد الطفل على الحصول على الطاقة وكذلك الهضم الصحي، وثانيها البروتين وهو مهم لبناء الأنسجة نمو العضلات، ونمو العظام، وإنتاج الهرمونات وتحسين وظائف المناعة".