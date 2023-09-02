تجنّبها فورًا.. 4 أطعمة شائعة تضعف مناعة الإنسان

يمكن لتناول الكثير من السكر أن يضعف جهاز المناعة، كما أنه يسبّب التهابات في الجسم، وهو سبب رئيسي للعديد من الأمراض، إضافة إلى ذلك فيمكن للسكر أيضًا أن يثبط خلايا الجهاز المناعي؛ لذلك ينصح الأطباء بتجنب إضافة السكر الأبيض إلى الشاي أو القهوة أو الحليب يوميًّا.