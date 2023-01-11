مرتفع أم منخفض.. كيف تختار مكان نومك في البر خلال الشتاء وأيهما أكثر برودة؟

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه عادة يعمد البعض إلى اختيار مناطق منخفضة للمبيت ويتوقعون أنها أدفأ، والواقع أن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل، وخاصة عند الفجر، في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكوُّن الصقيع في المنخفضات، في حالة سكون الرياح.