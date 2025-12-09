تناوله باعتدال.. التمر آمن لمرضى السكري وخاصة عند تناوله مع هذا الغذاء

أكد تقرير على موقع «هيلث لاين» المتخصص في الصحة أن التمر، رغم حلاوته الطبيعية وغناه بالفركتوز، لا يشكل خطراً حقيقياً على مرضى السكري إذا تُناول باعتدال، نظراً لانخفاض مؤشر نسبة السكر (GI) فيه. ويشير الموقع إلى أن "الأدلة المتوفرة تُظهر أن التمر لا يؤثر سلباً على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني".
فوائد صحية متعددة
يُعد التمر مصدراً غنياً بالألياف، والفيتامينات، والمعادن، إضافة إلى مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. وتشير الدراسات إلى أنه يدعم صحة الجهاز الهضمي، ويعزز المناعة، ويُساهم في صحة القلب. كما أظهرت تجربة عشوائية عام 2020 "تحسناً في مستويات الكولسترول الجيد (HDL) والكولسترول الكلي" لدى المشاركين الذين تناولوا التمر بانتظام.
مفتاح الأمان
يُصنف التمر ضمن الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي (تحت 55)، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعاً حاداً في سكر الدم. وينصح الخبراء بتناوله مع مصادر بروتينية مثل المكسرات، قائلين: "هذا يُبطئ هضم الكربوهيدرات ويمنع ارتفاع السكر المفاجئ". كما يُشدّد على أهمية الاعتدال في الكمية.