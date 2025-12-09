تناوله باعتدال.. التمر آمن لمرضى السكري وخاصة عند تناوله مع هذا الغذاء

أكد تقرير على موقع «هيلث لاين» المتخصص في الصحة أن التمر، رغم حلاوته الطبيعية وغناه بالفركتوز، لا يشكل خطراً حقيقياً على مرضى السكري إذا تُناول باعتدال، نظراً لانخفاض مؤشر نسبة السكر (GI) فيه. ويشير الموقع إلى أن "الأدلة المتوفرة تُظهر أن التمر لا يؤثر سلباً على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني".