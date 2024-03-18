مريض كان يشرب كوبًا منه يوميًا.. خبراء: احذروا الإفراط في تناول "السائل الذهبي"

وقالت اختصاصية التغذية ميشيل روثنشتاين، إن أحد المرضى كان مواظبًا على شرب كوب من زيت الزيتون يوميًا، إلا أن ذلك لم يعيق جهوده في إنقاص الوزن فحسب، بل أثر سلبًا أيضًا على مستويات الكوليسترول لديه، حيث إن مثل هذه الكميات الكبيرة من زيت الزيتون تحتوي على نسبة عالية من الدهون.