زرقة الجلد والارتباك.. صورة عن "الفشل في التنفس" تُبرزها "سعود الطبية"

وأبرزت أعراض الفشل التنفسي في مظاهر عدة؛ هي: "الارتباك، والتعب العام، ضيق التنفس، وصعوبات النوم (أرق)، وازرقاق الجلد أو الشفتين أو الأظافر، وصعوبات التنفس".