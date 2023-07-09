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زرقة الجلد والارتباك.. صورة عن "الفشل في التنفس" تُبرزها "سعود الطبية"

الغازات مقياس و6 أعراض.. "أكسجين منخفض أو ثاني أكسيد الكربون مرتفع"
زرقة الجلد والارتباك.. صورة عن "الفشل في التنفس" تُبرزها "سعود الطبية"

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، صورة عن الفشل التنفسي، معددةً أشكاله ومظاهره، ومبرزةً أعراضه.

وعرّفت المدينة الفشل التنفسي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأنه "فشل الجهاز التنفسي في إحدى أو كلتا الرئتين ووظائفهما في تبادل الغازات سواءً يصبح مستوى الأكسجين في الدم منخفضاً، أو يصبح مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم مرتفعاً بشكل خطير".

وأبرزت أعراض الفشل التنفسي في مظاهر عدة؛ هي: "الارتباك، والتعب العام، ضيق التنفس، وصعوبات النوم (أرق)، وازرقاق الجلد أو الشفتين أو الأظافر، وصعوبات التنفس".

مدينة الملك سعود الطبية
تجمّع الرياض الصحي الأول

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