سؤال حيّر الكثيرين والعلم يجيب.. لماذا لا نشعر بلدغة البعوض عند حدوثها؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد أوضح الدكتور سرمد مزهر، من لندن، سبب عدم الشعور بلدغة البعوض هذه، في منشور على "تيك توك"، قائلًا إن الطريقة التي يلدغ بها البعوض هي "تقنية عالية جدًّا"؛ مما يعني أنك عادة لا تستطيع الشعور بها.