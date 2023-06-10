يختبئ بحمامات السباحة والمكيفات.. 5 علامات تحذيرية لهذا المرض الفتاك!

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يبحث الكثيرون عن طرق مختلفة للبقاء مستمتعين بالبرودة وبأشعة الشمس معًا، بالذهاب مثلًا إلى حمامات السباحة والحدائق، أو تشغيل أنظمة التكييف؛ لكن الخبراء أصدروا تحذيرًا صحيًّا بشأن مرض قاتل يمكن أن يزدهر في حمامات السباحة والحدائق ومكيفات الهواء وغيرها.