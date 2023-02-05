ما علاقتك بالحذاء والسيارة؟.. "طقطقة المفاصل" مناطق وأعراض وعلاج!
يعزو كثيرٌ ممّن يواجهون طقطقة في مفاصلهم الأمر، إلى الشيخوخة والتقدم في العمر، لكن الأمر ربما يكون علامة على شيء أكثر خطورة.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن الأمر يعتمد على مستوى نشاطك وحتى الطقس، وفي المجمل لا داعي للقلق؛ لكن في بعض الحالات، تكون طقطقة المفاصل مؤشراً على أمر خطير؛ حيث تقول هيئة الصحة العامة في بريطانيا، إن هذا الأمر قد يكون من أعراض هشاشة العظام.
ومن الأعراض التي يجب الانتباه إليها طقطقة المفاصل في الركبة، إذ إن المصابين بالفصال العظمي يتأثرون في كلتا الركبتين، في حين أن بعضهم قد يعانون هذه الحالة في ركبة واحدة فقط.
وسيواجه أغلبية هؤلاء ألماً أثناء المشي، خاصة في حالة صعودهم أو هبوطهم عن الدرج، وقد يصل الأمر إلى تأرجح ركبتَي الشخص أو عدم القدرة على الوقوف بشكل مستقيم.
أما الذين يعانون هشاشة عظام في الورك، فستكون لديهم مشكلة في تحريك مفاصل الورك، مثل صعوبة ارتداء الأحذية أو الصعود إلى السيارة والخروج منها، وعادة ما يعاني هؤلاء أيضاً ألماً من الفخذ وخارج الورك، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
ويصيب الفصال العظمي 3 مناطق رئيسة في اليد؛ هي: "قاعدة الإبهام، والمفاصل الأقرب إلى أطراف أصابعك، والمفاصل الوسطى من أصابعك" ، وقد يتلاشى الألم بمرور الوقت ويختفي في النهاية، لكن النتوءات والتورم ستبقى.
وتشمل العلاجات لأعراض هشاشة العظام: "إجراءات نمط الحياة، مثل المحافظة على الوزن المثالي، وممارسة التمارين بشكلٍ منتظم، والعلاج الطبي من أجل التخفيف من الألم، والعلاجات الداعمة لجعل النشاطات اليومية أسهل".
متى تراجع الطبيب؟
تقول هيئة الصحة العامة في بريطانيا، إنه ينبغي للشخص مراجعة الطبيب في حال واجه طقطقة مستمرة في المفاصل، وبينما تؤثر هشاشة العظام في المفاصل في الجسد كلها، فإن الركبة هي أكثر المناطق تأثراً، ثم الورك، فالمفاصل الصغيرة في اليد.