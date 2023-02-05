ما علاقتك بالحذاء والسيارة؟.. "طقطقة المفاصل" مناطق وأعراض وعلاج!

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن الأمر يعتمد على مستوى نشاطك وحتى الطقس، وفي المجمل لا داعي للقلق؛ لكن في بعض الحالات، تكون طقطقة المفاصل مؤشراً على أمر خطير؛ حيث تقول هيئة الصحة العامة في بريطانيا، إن هذا الأمر قد يكون من أعراض هشاشة العظام.