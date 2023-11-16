ليست بالأدوية والتكميم.. "الخضيري": النحافة قرار نفسي تصل إليها بـ4 خطوات

وأكد أهمية الانتظام على أكل صحي كيفي لا كمي، وقال: "لا تأكل أكل مودع، ولا تأكل الأخضر واليابس"؛ مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلًا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه).